تقوم قوة مشتركة تضم القوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات العامة هذه الأيام بعمليات تمشيط واسعة على حدود الولاية الغربية. وأكد المشرف على معسكرات المستنفرين بالولاية الشمالية العقيد الركن صديق محمد التجاني أن عمليات التمشيط أسفرت عن خلو حدود الولاية الغربية من أي عناصر لمتمردي الدعم السريع، نافياً الشائعات وماتداولته بعض وسائط التواصل الإجتماعي حول وجود مليشيا الدعم السريع على حدود الولاية الشمالية. وأشار العقيد التجاني إلى أن الاجهزة الامنية تقوم بواجبها في تعاون وتنسيق وتناغم تام للمحافظة على الأمن والإستقرار والطمأنينة بالولاية، وأضاف أن القوات النظامية جاهزة لتأمين الولاية والتصدي لكافة المهددات الأمنية. من جانبه، أكد قائد معسكر الكتيبة الإستراتجية بدنقلا الرائد عمر محمد جبارة أن المعسكر الذي يضم (500) مستنفراً من محليات دنقلا والقولد والبرقيق يشهد تدافعاً وإقبالاً كبيراً من المستنفرين، مشيرا إلى أن عمليات التدريب على الأسلحة المتقدمة تسير بصورة طيبة وحسب الخطة الموضوعة لذلك. وقال إن المستنفرين يتمتعون بروح معنوية عالية وهم الآن جاهزون لتأمين الولاية الشمالية من أي مهددات أمنية والمساهمة مع القوات النظامية الأخرى في بسط الأمن والإستقرار وحماية ممتلكات المواطنين. سونا

كانت هذه تفاصيل خبر القوات النظامية بالولاية الشمالية تؤكد إستقرار الأوضاع الأمنية بالولاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.