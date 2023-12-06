مالك عقار يوجه بفتح آفاق الاستثمار بالولايات

مالك عقار وجه الفريق مالك عقار نائب رئيس المجلس السيادى حكام الاقاليم وولاة الولايات بضرورة فتح آفاق الاستثمار بالولايات والاقاليم لتفادي مغبة ماحدث بتمركز كافة المشروعات بالمركز. كما دعا عقار الحكام وولاة الولايات السودانية بضرورة إيقاف كافة انواع الجبايات والرسوم المفروضة على الاستثمار ومنح المستثمرين كافة الامتيازات النسبية التى تدفع بالاستثمار بالولايات . وقال إن كافة الولايات السودانية تتميز بالعديد من الموارد المهولة التي يستوجب استثمارها عبر الطرق العلمية وإقامة المصانع بالولاية حسب المنتجات الطبيعية بالمنطقة. سونا

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