الدعم يتهم الجيش بضرب مصفاة الجيلي وتبادل للقصف في الحاج يوسف

اتهمت قوات الدعم السريع “المتمردة” الجيش السوداني بقصف مصفاة الجيلي للبترول شمال مدينة بحري وتدميرها بالكامل. وقال شهود عيان لـ”الشرق” بتصاعد كثيف لأعمدة الدخان من منطقة الحاج يوسف شرق النيل التي تتمركز فيها قوات الدعم السريع تزامناً مع تبادل قصف مدفعي بين الجيش والدعم السريع، وذلك صباح الأربعاء 6 ديسمبر. وأضاف شهود عيان لـ”الشرق” بأن الجيش يقصف بالمدافع الثقيلة أهدافاً للدعم السريع في أحياء بري والمنشية شرق الخرطوم مع تصاعد لأعمدة الدخان. الشرق للأخبار

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