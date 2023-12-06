ماذا قالت منى زكي عن رحيل ناهد فريد شوقي

نعت الفنانة منى زكي، الراحلة ناهد فريد شوقي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: “منتجة كبيرة واكيد خسرناها وست بميت راجل الله يرحمك يا استاذة ناهد ويصبر قلبك يا نودي”.

ويقام عزاء المنتجة ناهد فريد شوقي غدا الخميس، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، عقب عودة ابنتها ناهد السباعي من لبنان، حيث لم تتمكن من حضور الجنازة لعدم وجود حجز طيران.

غابت ناهد السباعي عن حضور جنازة والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي، بسبب عدم قدرتها على اللحاق بموعد دفن الجثمان لتواجدها خارج مصر.

صدى البلد