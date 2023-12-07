الهند والسباق نحو قمة الصلب

حضرت، الأسبوع الماضى، القمة العالمية للصلب فى دبى. وهو مؤتمر يُعقد للمرة الأولى، نظمته مجموعة من شباب المنتجين الهنود والصينيين، وبدعم من عدد من الشركات الكبرى من منتجى الصلب بمنتجاته المختلفة.

صناعة الصلب تشهد تطورًا كبيرًا على مدار الساعة. ولعل أهمية صناعة الصلب تكمن فى كونها عماد أى قطاع صناعى متطور فى العالم لأنها تدخل فى صناعات كثيرة، مثل السلع الاستهلاكية المعمرة والسيارات والقطارات والسفن والطائرات والبناء… إلخ.

وسوف أتحدث فى هذا المقال عن صناعة الصلب الهندية، وكيف تتفاعل مع التطورات العالمية فى سوق الحديد.

صناعة الصلب فى الهند قديمة، وترجع إلى نهايات القرن التاسع عشر، ولكنها لم تكن تحتل مكانة متميزة فى الإنتاج العالمى، بل إن الهند فى عام 2000 كان ترتيبها التاسعة على المستوى العالمى، بالرغم من امتلاكها مناجم حديد ضخمة وكذلك احتياطيات وفيرة من البترول والغاز الطبيعى. وفى نفس العام كان إنتاجها من الصلب حوالى 27 مليون طن، ثم تضاعف إنتاجها ليصل إلى 63 مليون طن فى 2012، ويتجاوز 154 مليون طن فى 2022، أى أنه فى السنوات العشر الأخيرة تضاعف إنتاجها للصلب وأكثر.

وتُعتبر الهند، بعد إيران، (المفروض عليها حصار اقتصادى شديد)، ثانى أكبر دولة تحقيقًا للنمو فى إنتاجها من الصلب فى العالم. وبذلك انتقلت الهند فى ترتيبها دوليًّا من المرتبة التاسعة إلى المرتبة الثانية بعد الصين، متخطية بذلك ألمانيا واليابان والولايات المتحدة وروسيا وكوريا الجنوبية وتركيا.

والسؤال هو: كيف حققت الهند هذا الإنجاز الكبير فى السنوات العشر من 2012 إلى 2022؟.

للإجابة عن هذا السؤال، لابد أن نميز بين دورى لاعبين أساسيين:

اللاعب الأول هو الحكومة:

ونظرًا لاهتمام الحكومة بقطاع صناعة الصلب، فقد أنشأت وزارة مخصصة للصلب والمناجم والطاقة فى 1957، ثم أصبحت هناك وزارة مستقلة للصلب منذ 1991. وكان من أهم مهامها:

1- توفير البيانات من مصادر مختلفة لنمو صناعة الحديد والصلب، (بما فى ذلك مصانع إعادة الدرفلة، وصناعات سبائك الصلب والسبائك الحديدية، والحراريات) فى القطاعين العام والخاص.

2- صياغة السياسات المتعلقة بإنتاج وتسعير وتوزيع واستيراد وتصدير الحديد والصلب والسبائك الحديدية.

3- تخطيط وتطوير وتقديم المساعدة لصناعة الحديد والصلب بأكملها فى البلاد.

4- تطوير صناعات المدخلات المتعلقة بخام الحديد وخام المنجنيز وخام الكروم والحراريات والوقود وما إلى ذلك، والمطلوبة بشكل رئيسى من قِبَل صناعة الصلب.

5- دعم وتمويل أنشطة البحث والتطوير فى مجال صناعة الصلب ومخرجاته والصناعات المرتبطة رأسيًّا بمنتجات الصلب.

6- وضع استراتيجية صناعة الصلب 2030 و2050 بالتعاون مع الشركاء الأساسيين فى قطاع إنتاج الصلب ومدخلاته والصناعات المستخدمة له وتجارته.

ووفقًا لاستراتيجية 2030، تستهدف الهند الوصول بإنتاجها إلى 300 مليون طن صلب فى 2030، و500 مليون طن فى 2040.

وهذا أمر لا يمكن أن يتم سوى من خلال سياسات تطوير نظام لوجستى متكامل من طرق وموانئ وسكك حديدية وموارد مياه، فضلًا عن تطوير المنتج ذاته ليصبح منتجًا أخضر، أى يكون مواكبًا لالتزامات وشروط البيئة المتشددة.

وأوروبا حاليًا بدأت بوضع آلية CBAM أو Carbon Border Adjustment Mechanism أو آلية تعديل حدود الكربون، وهى آلية تضع قيودًا ورسومًا شديدة الارتفاع على بعض المنتجات المسببة لانبعاثات الكربون، مثل الصلب والألومنيوم والأسمدة والأسمنت، وهو نظام يتطلب من منتجى الصلب ومصدريه التحول إلى أساليب إنتاج لا تتسبب فى الانبعاثات البيئية الضارة.

والجديد يبقى أن الدول الآسيوية الرائدة أصبحت تخطط وتنفذ عملية تصدير الصلب فى صورة أكثر تصنيعًا وبها قيمة مضافة أعلى لتتجاوز شروط «آلية تعديل حدود الكربون»، مثل صناعة السيارات الكهربائية والمنتجات الاستهلاكية البيضاء وغيرها من المنتجات التى لا تخضع لقوانين البيئة الصارمة، فضلًا عن قيام الصناعة بإعادة تدوير المخرجات الضارة الخاصة بصناعة الصلب، وأهمها الطاقة الفائضة لإعادة استخدامها وخفض الانبعاثات الضارة.

اللاعب الثانى: الشركات المنتجة

تشمل الشركات المنتجة الشركات العامة والخاصة، وإن كانت الشركات الخاصة تمثل 83% من إنتاج الصلب الهندى. وتُعتبر الشركات الهندية الخاصة مثل شركات جندال وتاتا وJSW وإيسار من كبرى شركات الصلب وأكثرها تطورًا فى العالم.

وقد حقق ناتج صناعة الصلب الهندية 7% و17% معدل نمو سنوى فى صادرات الصلب خلال السنوات الخمس السابقة. وهو معدل نمو يفوق نمو الإنتاج والصادرات العالمية. ومع ذلك ليست كل الصناعات فى هذا المجال متطورة فى الهند. لذلك تسعى الدولة لوضع برنامج لتحديث الصناعات الأقل تطورًا من خلال الدعم المهنى وتوفير التمويل منخفض التكلفة.

الصناعة الناجحة تحتاج مساندة الحكومة وكل المؤسسات المعنية حتى تتمكن أن تقوى وتتطور وتنافس إقليميًّا ودوليًّا. وهو ما ساعد الهند فى أن تصبح ثانى أكبر منتج ومصدر للصلب فى العالم، فبالرغم من وجود دول مثل روسيا وأوكرانيا وألمانيا وغيرها تملك مادة الحديد الخام ومصدر الوقود سواء الفحم أو البترول أو الغاز الطبيعى، وهى المدخلات الأساسية لصناعة الصلب، فإن أيًّا منها لم تطور وتتوسع فى إنتاجها بقدر ما حدث بالهند.

مصانع الصلب سواء الخاصة أو العامة نمَت برعاية ودعم من الحكومة، والمقصود هنا هو توفير البيئة الملائمة على كل الأصعدة بدءًا من صياغة السياسات والبحث والتطوير، وتوفير مدخلات إنتاج عند أسعار منخفضة تنافسية، واكتشاف مناجم حديد وبترول وغاز طبيعى، وصولًا إلى تقديم دعم لوجستى متنوع الأبعاد.

د. عالية المهدي – المصري اليوم