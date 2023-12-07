افتتاح مرتقب للمعابر الحدودية بين السودان وارتريا

اجرى مدير قوات الجمارك رئيس لجنة المعابر الحدودية بين السودان و إرتريا الفريق شرطةحسب الكريم أدم النور، مباحثات للتعرف على آخر الترتيبات الخاصة بافتتاح المعابر مع دولة إرتريا .

وناقش التقرير الختامي للجنة ، وشددت المباحثات على ضرورة احكام التنسيق والمتابعة مع الجانب الارتري بما يمكن من الإسراع في افتتاح المعابر، وتحديد السلع والبضائع وحجم التبادل التجاري المتوقع بين البلدين والترتيب لعقد إتفاقية تجارة حدودية مرنه مع ارتريا ، بجانب حركة الركاب مع التأكيد على أهمية إفتتاح الحظيرة الجمركية لتسريع عملية التخليص.

ويشار إلى أن اللجنة وقفت في نوفمبر المنصرم على معابر “اللفة و عواض ، كراييت” من غضون زيارة ميدانية استعدادا لافتتاحها في القريب العاجل .

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