تمديد ترخيص المحامين إلى أبريل القادم

أعلنت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، عن تمديد ترخيص المحامين إلى الرابع من أبريل 2024.

وأوضحت في تعميم صحفي اليوم أنه تعذّر على لجنة قبول المحامين بسبب الحرب الدائرة في البلاد، القيام بمهام التحضير لأعمال تجديد الترخيص للمحامين للعام 2024.

وأشارت إلى قرار مجلس لجنة تسيير نقابة المحامين السودانيين بتمديد الترخيص إلى 2024/4/4م، وذلك استناداً لأحكام المادة 2/8 من قانون المحاماة لسنة 1983 تعديل 2014. اليوم التالي

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