بالصور.. مباحث شرطة محلية مدني الكبرى تسترد منهوبات من الخرطوم تقدر قيمتها ب245 مليار جنيه وتوقف 12 متهم

اشاد العميد شرطة يوسف العوض مدير دائرة الجنايات بشرطة ولاية الجزيرة بالجهود الكبيرة التي تبذلها مباحث شرطة محلية مدني الكبري في استرداد ممتلكات المواطنين المنهوبة والمسروقة من ولاية الخرطوم مطالباً أفراد المباحث باليقظة والمتابعة الميدانية لمزيد من الإنجازات.

جاء ذلك لدى وقوفه ميدانياً صباح اليوم على الإنجازات وضبطيات الكبيرة التي حققتها مباحث شرطة محلية مدني الكبرى بحضور العميد شرطة مبارك ابكر مدير شرطة المحلية ورئيس قسم المباحث.

*وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة* بأن مباحث شرطة محلية مدني الكبرى استردت كمية كبيرة من المسروقات والمنهوبات من ولاية الخرطوم تقدر قيمتها ب ٢٤٥ مليار جنيه واوقفت عدد ١٢ متهم من معتادي السرقات والاجرام اتخذت حيالهم كافة الاجراءات القانونية اللازمه بدائرة اختصاص قسم شرطة مدني الأوسط.

المكتب الصحفي لشرطة السودان