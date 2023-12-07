شرطة محلية مروي تواصل حملاتها وتضبط مخدرات وخمور

تمكنت مباحث شرطة محلية مروي بالولاية الشمالية من ضبط متهم يقود تكتك وبحوزته كميات من المخدرات والخمور اثر حملة بقيادة مدير المباحث بالمحلية وتحت اشراف مدير شرطة محلية مروي وأتت الضبطية في إطار الحملات المشتركة اليومية التي تنظمها شرطة المحلية لضبط التفلتات ومنع وقوع الجرائم وتنظيم حركة المرور وتجفيف منابع الجريمة .

وكانت هذه الحملات قد اسهمت بقدر كبير في بسط الامن والطمانينة في كافة ربوع المحلية اضافة الي نجاح هذه الحملات في ضبط مركبات واموال مهربة ووقود واجهزة كهربائية وغيرها .

العميد عماد الدين هاشم مدير شرطة محلية مروي أكد علي استمرار هذه الحملات لضبط التجاوزات والتفلتات ومنع حدوث الجريمة واشاد بقوة مباحث مروي وكافة افراد القوات النظامية المشاركين في الحملات المشتركة وناشد المواطنين بالتبليغ عن اي مظاهر سالبة او حالات اشتباه مشاركة منهم في المسؤولية الجماعية لتحقيق الأمن .

المكتب الصحفي لشرطة السودان