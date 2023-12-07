مدير عام قوات الشرطة يشيد بقوات الجمارك

بعث السيد مدير عام قوات الشرطة الفريق شرطة حقوقي/ خالد حسان محي الدين الماحي بإشادة للسيد مدير قوات الجمارك الفريق شرطة/حسب الكريم ادم النور بعد متابعته بكل فخر وإعزاز للمجهودات الكبيرة التي بذلتها قوات الجمارك لإسترجاع النظام الأساسي للبيانات الجمركية ( نظام الاسيكودا العالمية) واستعادة الصفحة الرئيسية لقوات الجمارك. الشيء الذي يدل على استشعارهم المسئولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم وسعيهم الدؤوب للحفاظ على اقتصاد البلد، ولتكون هذه الشهادة دافعاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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