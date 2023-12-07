انتوني بلينكن قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بأن قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها ارتكبت جرائم ضد الإنسانية وتطهيراً عرقياً في السودان . وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بأن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ارتكبا جرائم حرب. وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: على الجيش السوداني والدعم السريع وقف الصراع الآن وواشنطن ملتزمة باستخدام كل الوسائل المتاحة لإنهائه. الشرق للأخبار

كانت هذه تفاصيل خبر بلينكن: قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها ارتكبت جرائم ضد الإنسانية وتطهيراً عرقياً في السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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