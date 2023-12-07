والي غرب كردفان يثمن عقد ملتقى الولاة وحكام الاقاليم

قال والي غرب كردفان الدكتور عصام الدبن هرون احمد محمد ان الملتقى التنسيقي لولاة الولايات وحكام الاقاليم عُقِد في زمن استثنائي والسودان يشهد تحديات كبيرة إلا انه قادر على تجاوزها بتضافر الجهود .

واوضح في تصريح لسونا ان الملتقى فرصة لعرض قضايا الولايات والاقاليم وفي مقدمتها الامنية بعد حرب الخامس عشر من ابريل بجانب التنسيق بين الولايات والوزارات الاتحادية في كافة المجالات .

وابان ان غرب كردفان من الولايات المتأثرة بالحرب جزئياً مشيراً في هذا الصدد للهشاشة الامنية في بعض المواقع خاصة في الجزء الجنوبي منها .

وقال انه جاء ليخدم انسان غرب كردفان ولا حاضنة سياسية او مجتمعية له وإنما حاضنته السوادن الكبير الذي يسع الجميع .

واضاف الوالي ان الموسم الزراعي جيد والانتاج مُبَشِر وان الولاية متميزة في الصمغ العربي حيث تنتج 80% من الناتج الكلي للبلاد بجانب فرص الاستثمار المتاحة في مجالات الثروة الحيوانية المتعددة مع وجود البنية التحتية لأسواق الصادر وفي اولها محجر الخوي بالإضافة الي خصوصيتها في إنتاج البترول.

وكشف عصام الدين هرون عن الإستقرار الامني بحقول النفط بعد أحداث مطار بليلة مشيداً في هذا الصدد بالمجتمعات المحلية التي تعمل على تأمين الحقول بعد إستشعارها بالمسؤلية الامنية وإستفادتها من مشروعات وبرامج المسؤلية الإجتماعية للشركات العاملة في مجال النفط .

وقال ان موقع الولاية الجغرافي جعلها تتأثر بالطروف الامنية في بعض ولايات دارفور وولاية جنوب كردفان وفي الحدود مع دولة جنوب السودان، مشيراً في هذا الإتجاه إلى الاتفاق مع ولاة الولايات الحدودية مع غرب كردفان للتنسيق التام لتزليل كافة المشاكل ومعالجة الازمات .

وحول سير التعليم بالولاية أعلن والي غرب كردفان عن جاهزية وزارة التربية والتوجيه لإعلان نتيجة الشهادة الابتدائية قريباً .

وقال ان حكومة الولاية تعمل في ظل الازمة التي تعيشها البلاد على إدارة مشاكلها بصورة جيدة مع التفكير الجاد في فتح المدارس في اقرب وقت ممكن بعد معالجة بعض المشاكل الامنية والفنية والترتيب مع كافة الاجهزة ذات الصلة .

واكد والي غرب كردفان علي تعاونه التام مع كافة الصحفيين والمؤسسات الاعلامية لأجل خدمة إنسان الولاية والسودان .

وقد دعا كافة شرائح المجتمع للعمل بروح الفريق الواحد وإظهار الصورة الحَسُنة للولاية الغنية بالموارد والشعوب لبناء دولة قوية تُعالج فيها كل أخطاء.

سونا