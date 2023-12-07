مواطنو مروي يساندون الشرطة للمحافظة على الاستقرار

أكد عدد من المواطنين بمروي دعمهم وإسنادهم لإدارة شرطة المحلية حتي تتمكن من أداء واجباتها في حفظ الأمن والإستقرار علي الوجه الأكمل، مشيدين بمجهودات الشرطة المتواصلة في منع ومحاربة الجريمة.

جاء ذلك خلال اللقاء التفاكري الذي نظمه قسم شرطة مروي لمناقشة عدد من المواضيع المتصلة بأهمية دور المجتمع في مساندة الشرطة في الحد من الجرائم والظواهر السالبة، بجانب إستعراض رؤية إدارة الشرطة لتطوير قسم شرطة مروي لمواكبة وتلبية إحتياجات الشرطة في التصدي للمهددات الأمنية.

وشرف اللقاء مدير شرطة المحلية العميد عماد الدين هاشم، ومدير قسم شرطة مروي المقدم معتز محمد خير عيساوي ووكيل نيابة مروي مولانا أبوبكر محمد محمد الحسن ، بحضور نوعي لأعيان ورجال مال وأعمال والغرفة التجارية وتجار ومؤسسات وشركات عاملة بالمحلية.

وحيا مدير شرطة المحلية العميد عماد الدين هاشم في تصريحات (لسونا) المجهودات والمبادرات المجتمعية الداعمة للشرطة من خلال المساهمة والدعم لتأسيس وإنشاءات وتجديدات بمجمع خدمات الجمهور بجوازات مروي وأقسام الشرطة بكريمة، تنقاسي، الٱراك، وكورتي.

وإستعرض ملامح خطة إدارته لترقية العمل الشرطي بالإدارات المختصة والعمل الميداني من خلال الإنتشار ورقابة الطرق والأسواق والمواقع الإستراتيجية عبر كاميرات المراقبة وغرفة التحكم الإلكتروني. داعيا” لأهمية التعاون المشترك في رفع الحس الأمني للمواطنين ونشر التوعية المجتمعية بالمهددات الأمنية في ظل الظروف الراهنة.

بدوره أشار مدير قسم شرطة مروي المقدم معتز محمد خير عيساوي في تصريحات (لسونا) لأهمية التفاعل المجتمعي مع الشرطة في منع ومحاربة الجريمة، سيما المخدرات، بجانب دور المواطنين في دعم ترقية وتطوير قسم شرطة مروي لما يمثله من رمزية حضرية لحاضرة المحلية.