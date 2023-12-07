مناوي يعود من تركيا

وصل الى مدينة بورتسودان اليوم السيد حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي وأعضاء حكومته بعد زيارة رسمية الى جمهورية تركيا استغرقت يومين التقى خلالها مساعد وزير الخارجية التركي وعدد من المسؤولين الأتراك. وقدم السيد حاكم إقليم دارفور شرحا لما يدور في السودان ودور القيادة التركية في حل الأزمة السودانية كما ناقش مع منظمة تيكا التركية مسألة استمرار تقديم الدعم للسودان من أدوية ومواد إيواء. كما وعدت الحكومة التركية بقديم الدعم للطلاب السودانيين وتقديم المنح الدراسية في مختلف المجالات التعليمية والصحية وتدريب الكوادر السودانية. سونا

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