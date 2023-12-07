رئيس.. في أصعب ظروف إقليمية ودولية

تتفق الغالبية العظمى من الشعب المصري، بكافة أطيافها السياسية والثقافية، على أن الوضع الراهن في المنطقة، والصراعات المستمرة المحيطة بمصر، يجعلان الدعم المتجانس حول الرئيس عبد الفتاح السيسي أمرًا ضروريًا لمواجهة شتى التحديات الأمنية والسياسية، بخلاف أن مصر شهدت إنجازات كبيرة في مختلف القطاعات خلال فترة حكمه السابقة.

ورغم التحديات والصعوبات التي واجهتها الدولة المصرية، إلا أنها تسعى ـ في عهده ـ إلى دفع عجلة الإنتاج، على مستوى القطاعات الإنتاجية والصناعية، لا سيما وأنه حرص على توطين المزيد من الصناعات وتنمية المشروعات الصغيرة.. والكل يعرف أن مصر حاليًا في مفترق طرق، خصوصًا في ظل كل ما تواجهه من تحديات اقتصادية وأخرى خارجية، في المنطقة العربية والإفريقية.. لذا، فليس من المُستغرب، أن يدفع ما تشهده مصر من نجاحات متتالية، وتنمية غير مسبوقة في مختلف المجالات الآن، الجميع لإعلان دعمه والوقوف خلفه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لأن ما حدث من إنجازات، ترتقي بمعيشة المواطن البسيط، وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة وتكافل وكرامة، وغيرها من الإنجازات التي حققت طفرة كبيرة لم تشهدها مصر من قبل، في كل المجالات والقطاعات على مدار السنوات االعشر الأخيرة.

وكنا قد طرحنا، في نهاية المقال الماضي، سؤالًا عادت النخب الإسرائيلية إلى طرحه، لأنه يقلقهم بشدة: لماذا تقوم مصر بتطوير جيشها بهذا الشكل؟.. وضد من يجري إعداد كل هذه القوّة العسكرية الضخمة والمزوّدة بالأسلحة الحديثة؟.. وهل من الممكن ـ في يوم ما وفي ظرف ما ـ أن تحدث مواجهة عسكرية بين مصر وإسرائيل؟.. هل الجيش المصري يستطيع؟.. هل يريد حاليًا أو قد يريد مستقبلًا؟.. أم أن الإرادة ستأتي بعد توفّر القدرة؟.. ووعدنا بالإجابة في هذا المقال.

لقد أعادت النقاشات الداخلية في القيادة السياسية والأمنية الإسرائيلية إلى المقدمة، التعابير والمصطلحات التي التصقت بحرب السادس من أكتوبر 1973، مثل: المفاجأة الهائلة، الحرب الأصعب، مجزرة المدرّعات، الهزّة الكبرى، فشل المخابرات، الخسائر الفادحة، التقصير الكبير وغيرها.. وجرت النقاشات في المؤسسات والمنصّات المختلفة في الدولة العبرية، مُحاولةً إعادة تقييم ما حدث، واستخلاص العبر.. وتحدثت الغالبية الساحقة من المساهمين في النقاش عن سيناريو (الحرب متعدّدة الجبهات)، في ظل الهجوم البربري على قطاع غزة، وعن ضرورة تكثيفه وتسريع وتيرته.. وقال بعضهم، بصريح العبارة، إن إسرائيل ليست جاهزة للحرب، وجرى الحديث بالذات عن مواجهة متعددة الجبهات، لبنان وسوريا والضفة وغزّة.. وساد في المداولات إجماع بأنها لا تشكّل خطرًا وجوديًا.. لكن، ماذا لو تدخّلت مصر؟.. أليس دخولها في الصراع هو (قلب للموازين)؟.. وما الذي يضمن عدم تدخّل مصر، في حال نفَّذت إسرائيل جرائم كبرى، مثل تهديد وزير الأمن، الجنرال المتقاعد، يوآف جالانت، بإعادة لبنان إلى العصر الحجري؟.الحقيقة، أن القيادات الأمنية والسياسية الإسرائيلية تمتنع عن الحديث عن مصر في سياق مواجهة عسكرية، فهذا من المسكوت عنه، ومن النادر أن تجد، في الخطاب الرسمي أو المركزي غير الرسمي، تطرّقًا لقوّة مصر العسكرية ولإمكانية حرب معها، لكن هناك انتقادًا من خارج المؤسسة للصمت تجاه تعاظم قوّة الجيش المصري، وتعبيرًا عن استياء من إسكات النقاش في هذا الموضوع.. وعلى سبيل المثال، نشر عامي روحقا دومبا، مقالًا في (إسرائيل ديفينس)، شكا فيه من إسكات أي تطرّق لقوّة ونوايا الجيش المصري، وبالأخص للأسلحة الصاروخية التي في حوزته..

وحذَّر اللفتينانت كولونيل احتياط، إيلي ديكيل، من المخاطر المحتملة لعدم فتح (نقاش علني حول مخاطر تعاظم قوّة الجيش المصري، والبنى التحتية التي يقوم بتشييدها في سيناء وعلى طول قناة السويس).وتتحدث مصادر إسرائيلية عن البنى التحتية المصرية، وتستند إليها في تحليل النوايا.. وتشير هذه المصادر إلى زيادة عدد المعابر على قناة السويس، عنها في 2014، ومعظمها عسكرية. وكذلك تشير هذه المصادر إلى ارتفاع عدد المطارات ليصل إلى 45 مطارًا عسكريا.. وتذكر أيضًا ـ على حد زعمها ـ حفر أنفاق عملاقة في سيناء، تصلح لتخزين أسلحة استراتيجية، وإلى أقبية ضخمة في منطقة السويس معدة لتخزين الصواريخ والأسلحة الثقيلة، وكذلك حذَّرت هذه المصادر من تطوّر سلاح الصواريخ، ونشرها في المناطق الواقعة بين القاهرة وقناة السويس.. كما يجري طرح السؤال:

لماذا لم تنسحب القوّات المصرية، التي دخلت سيناء للقضاء على الإرهاب، بعد أن أنهت مهمَّتها؟.تحاول الدولة العبرية أن تخفي قلقها من تعاظم قوّة الجيش المصري، لكنّ هذا القلق يتسرَّب بأشكال متعدَّدة.. هنّاك اتفاق في إسرائيل بأن قوّة الجيش المصري تضاعفت في السنوات الأخيرة، فقد ازداد عددًا وتزوّد بأسلحة عصرية متقدمة، وأغلبية النخبة الأمنية الغسرائيلية لا ترى في القوة العسكرية المصرية تهديدًا في المدى القريب، ولذا هي لا ترد في الحسبان عند الحديث عن حرب متعددة الجبهات.. لكن السؤال المحيّر والمرعب بالنسبة لهذه القيادة هو: هل هناك حالة مستقبلية قد تؤدّي إلى دخول الجيش المصري في مواجهة مع إسرائيل؟.. ويذهب محللون إسرائيليون إلى ان الجيش المصري يسير بخطى حثيثة للوصول إلى توازن استراتيجي مع إسرائيل، وأنه لا توجد قوّة في المنطقة تستلزم مواجهتها كل هذا التضخّم في قدرات القوات المسلحة المصرية سوى الدولة العبرية.. وتترجم إسرائيل قلقها الى مطالب عينية من الولايات المتحدة.. أولًا، حق الفيتو على بيع أسلحة معيّنة لمصر.. ثانيًا، أن تقوم الولايات المتحدة بالسيطرة على سوق السلاح في الشرق الأوسط عمومًا، لضمان بقاء الأمور تحت الرقابة والسيطرة.. ثالثًا، أن تسعى الولايات المتحدة للحصول على عيّنات من الأسلحة غير الأمريكية لفحصها، بادعاء أنها موجودة عند إيران، ورابعًا، وهو الأهم، تطلب إسرائيل من الولايات المتحدة تعويضها بأسلحة متقدمة لضمان استمرار تفوّقها العسكري في المنطقة.

وقد وصف مقال نُشر في موقع مؤسسة (كارنيجي) الأمريكية المعروفة، ما يحدث في القوات المسلحة المصرية في السنوات الأخيرة، بعنوان: (الجيش المصري.. صحوة العملاق)، وخلاصته أنَّه وبعد عشرات السنين من الركود، باتت القوّات المسلَّحة المصرية تشهد تطوّرًا ملحوظًا.. ويتّضح معنى هذا الكلام أكثر عند مراجعة ما تنشره المواقع العالمية المتخصصة في القوّة العسكرية للدول.. نجد في موقع مؤسسة (جلوبال فاير ـ باور) ترتيبًا للدول حسب قوّتها العسكرية، ويستند الترتيب إلى القوى البشرية والأسلحة والعتاد والموارد الطبيعية، وحالة الاقتصاد وعوامل أخرى.. ووفق هذا الترتيب، الذي هو الأهم في العالم، تحتل مصر عام 2023 المرتبة الرابعة عشر، من بين 145 دولة.. وللمقارنة، نجد تركيا في المرتبة الحادية عشرة وإيران في المرتبة السابعة عشرة، تليها وإسرائيل.. وفي الموقع نفسه، يمكن إجراء مقارنة تفصيلية في القوة العسكرية.ما يقلق إسرائيل، ليس الأرقام المطلقة فحسب، بل ولربما أكثر، هو حصول القوات المسلحة المصرية على أسلحة متطوّرة وحديثة وفتّاكة ومن مصادر مختلفة. ووفق المعطيات التي نشرها (معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام)، فإن مصر هي الدولة الثالثة في العالم من حيث استيراد الأسلحة في العقد الأخير، أي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام 2013.. الهند في الترتيب الأوّل والسعودية في الثاني، وقطر في السادس والإمارات في السابع والجزائر في التاسع..

أي أن العرب يحتلون خمسة من المواقع العشرة الأوائل عالميًا في استيراد الأسلحة.. لكن إسرائيل لا تريد أصلًا أن تكون هناك قوى إقليمية أخرى في المنطقة.. لكنّها لن تستطيع أن تفرض ما تريد.. وستضطر إلى ضبط نفسها، في ظل وجود القوى الإقليمية الثلاث الكبرى: مصر وتركيا وإيران.. والصحيح أن تتعاون هذه القوى الثلاث، بمشاركة دول عربية أخرى، بما فيه صالح المنطقة ولجم الانفلات العدواني للدولة العبرية.. ولا بد من التذكير بأن أكثر ما يُزعج إسرائيل هو إدراكها أن جنود وضبّاط الجيش المصري يناصبونها العداء بعمق.وأخيرًا.. هذا ما كان ليحدث، لولا إيمان الرئيس السيسي بضرورة تعظيم قدرات القوات المسلحة، وتنمية مهارات رجالها البواسل..

وعلينا هنا، التأكيد على ما قاله الرئيس السيسي من أن معركتنا لم تنته بعد، فالمعركة مازالت موجودة حاليًا، وإن كانت بمفردات مختلفة.. وأن التحدي الذي علينا الانتباه إليه الآن، هو ضرورة بناء وعينا الصحيح.. و(هنا فإني أخاطب الجميع بكل مستوياتهم وثقافاتهم، أن عليكم إدراك الصورة الكلية للواقع الذي نعيشه، ولا ننتبه لأي كلام غير ذلك، مهما بدا مُرتبًا ومعسولًا.. وأنا كثيرًا ما سمعت كلامًا مرتبًا عن واقعنا ومستقبلنا، تبين أنه لا يرتكز على الوقائع والحقائق والعلم.. منذ خمسة وخمسين عامًا، أُتابع مصر بدقة بكل تفاصيلها وظروفها، بما ذلك أسباب تعثرها، حتى تكون لدي الإرادة لاتخاذ القرار، حتى لا نصل إلى طريق مسدود).حفظ الله مصر من كيد الكائدين.. آمين.

جلال حمام – صحيفة الدستور

