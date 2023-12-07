موظفة أمام محكمة الأسرة: «تحملت بُخله 7 سنين وعايز يخلف تانى»

دعوى طلاق للضرر سجلتها محكمة الأسرة بالقاهرة، أقامتها موظفة ثلاثينية ضد زوجها الذى يعمل مهندسًا، قالت فيها إن سبب طلبها الطلاق سوء معاملة زوجها لها وحرصه الشديد بعدم الإنفاق عليها وعلى طفلتهما، ورفضه شراء متطلبات المنزل على حد قولها فى صحيفة الدعوى.

تابعت المدعية أمام محكمة الأسرة: «منذ زواجنا كان بُخل جوزى واضح مما جعلنى أصبر عليه وأتحمل مصاريف البيت، لكننى بعد إنجابى طفلتى التى تبلغ من العمر 5 سنوات وألحقتها بإحدى المدارس الخاصة إضافة إلى دفع مصاريف الأتوبيس، وجدت المسؤولية كبرت وطلبت من زوجى المساهمة فى شراء متطلبات المنزل وأكون مسؤولة عن طلبات طفلتنا، إلا أنه رفض وقالى مقدرش أشارك عليا أقساط من تجهيزات الزواج»، وتساءلت المدعية أمام المحكمة «أقساط إيه اللى بيدفعها بقاله 7 سنين».

وذكرت المدعية، خلال نظر محكمة الأسرة دعوى الطلاق للضرر: «وجدته يطلب منى وقف وسيلة منع الحمل لإنجاب الطفل الثانى، إلا أننى رفضت بسبب بخله لكونى لا أستطيع تحمل مسؤولية طفل تانى وقلت ربنا يقدرنى وأعرف أعلم بنتى، لكن الإنفاق على طفل ثان صعب».

وأشارت: «زادت المشاكل بينا بسبب رفضى الإنجاب، لأن راتبى لا يكفى مصاريف الشهر، واقترضت من أقاربى مبالغ مالية، فبعد تصرفاته غير اللائقة معى، قررت أنهى حياتنا الزوجية بالود دون الذهاب إلى المحاكم، وطلبت منه الطلاق، لكنه رفض وقالى: «هطلقك فى حالة واحدة إذا دفعتى حق المأذون وتنازلت على نفقتى العدة والمتعة ومؤخر الصداق».

وأنهت المدعية كلامها أمام محكمة الأسرة: «قررت عدم دفع مصاريف الطلاق أو التنازل عن حقوقى الشرعية، بقالى 7 سنين مسؤولة عن مصاريف البيت حتى فلوس عملية الولادة أنا اللى دفعتها».

المصري اليوم