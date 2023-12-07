وصول أجهزة ومعدات لمركز غسيل الكلى بالهلالية

وصلت لمركز غسيل الكلى بمدينة الهلالية بمحلية شرق الجزيرة من المملكة العربية السعودية 3 ألف سير ماكينة غسيل كلى من فاعل خير سعودي بقيمة 30 ألف ريال سعودي ومنظم كهرباء (إستابلزر) مقدم من منظمة صدقات بقيمة 7 مليون جنيه سوداني وذلك بحضور الأستاذ عبد العظيم سيد مدير وحدة الهلالية الإدارية وأعضاء مجلس أمناء المركز. من جانبه إمتدح مدير الوحدة الإدارية جهود مجلس أمناء المركز لإستمرار الخدمة داعياً الخيرين للمساهمة في تسيير عمل المركز. فيما أكد بروفيسور أبو ذر محجوب ممثل مجلس أمناء المركز إستقرار الخدمة بالمركز رغم الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد مشيداً بجهود مجلس الأمناء ومنظمة صدقات في توفير الوقود خلال الفترة الماضية. وعبر الدكتور أنور العوض مدير المركز عن إشادته بالجهود التي يقدمها أبناء الهلالية ومجلس أمناء المركز ومساعيهم الحثيثة لإستمرار العمل بالمركز وتجويد الخدمة. سونا

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