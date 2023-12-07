مدير شرطة ولاية الجزيرة يشيد بإداء إدارة السجل المدني بالولاية

في اطار زياراته التفقدية لادارات شرطة الولاية المختلفة للوقوف علي سير العمل والأداء وتقديم الخدمات. تفقد اللواء شرطة فضل عبده فضل مدير شرطة ولاية الجزيرة صباح اليوم ادارة السجل المدني برفقة مدير دائرة الشئون العامة ومدير دائرة الجنايات. *وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة* بان مدير شرطة الولاية استهل برنامج زياراته للسجل المدني وتجول بمنافذ الخدمات والمكاتب الإدارية ووقف ميدانيا علي تقديم الخدمات للمواطنين، وعقد اجتماع ضم السادة الضباط استمع من خلاله لتنوير شامل عن سير العمل والتحديات قدمه العقيد شرطة السيد ادم حماد مدير إدارة السجل المدني. وقد أكد اللواء شرطة فضل عبده فضل مدير شرطة ولاية الجزيرة اهتمام رئاسة شرطة الولاية بإدارة السجل المدني مشيداً بالجهود الكبيره التي تبذلها الإدارة في تقديم خدمات متميزه ومتطوره للمواطنين وشدد سيادته علي ضبط الهوية السودانية، مؤاكد توفير المعينات من أجل تقديم خدمات سريعة ومريحة للجمهور. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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