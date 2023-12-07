باريس سان جيرمان يبيع 12.5‎%‎ من أسهمه

أعلنت قطر للاستثمارات الرياضية، التي استحوذت على ملكية نادي باريس سان جيرمان في عام 2011، عن بيع حصة أقلية من النادي الفرنسي لمؤسسة أركتوس سبورتس بارتنرز الأمريكية.

وأعلن بارس سان جيرمان عن بيع “حصة أقلية” في بيان، لم يذكر فيه تفاصيل مالية.

لكن مصادر مقربة من الصفقة ذكرت أن مؤسسة أركتوس سبورتس بارتنرز، ستحتفظ بنسبة 12.5% من رأس مال الشركة. رياضة 24

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