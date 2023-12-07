السعودية.. سقوط مقاتلة أثناء مهمة تدريبية و«استشهاد» طاقمها

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، الخميس، سقوط طائرة مقاتلة من نوع «ف-15 اس ايه» أثناء مهمة تدريبية و«استشهاد» طاقمها.

وقالت «الدفاع» السعودية، في بيان اطلعت «العين الإخبارية» على نسخة منه، إن إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع «ف-15 إس إيه»، سقطت، مما أدى إلى «استشهاد» طاقمها.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، إن حادث سقوط الطائرة وقع في الثانية عشرة و50 دقيقة ظهر الخميس، في أثناء قيامها بمهمة تدريبية روتينية، بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران.

وبحسب العميد الركن المالكي، فإن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث، الذي نتج عنه «استشهاد» طاقم الطائرة الجوي.

العين الاخبارية