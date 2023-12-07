ختام فعاليات الإحتفال باليوم العالمي لمكافحة الإيدز بالشمالية

في إطار المناصرة لقضايا مرض الإيدز ورفع الوعي للمواطنين للوقاية منه والأمراض المنقولة جنسياً، إحتفلت الإدارة العامة للطب الوقائي بوزارة الصحة بالولاية الشمالية وإدارة برنامج مكافحة الإيدز باليوم العالمي لمكافحة الإيدز والأمراض المنقولة جنسياً، والذي جاء تحت شعار: (لا إصابات لا وفيات لا تمييز، مكافحة الإيدز مسؤولية الجميع)، بدعم من وزارة الصحة بالولاية.

وقال نائب مدير الإدارة العامة للطب الوقائي بوزارة الصحة بالشمالية عبيد الله محمد عبيد الله إن الإحتفال باليوم العالمي لمكافحة الإيدز والأمراض المنقولة جنسياً يأتي لمناصرة قضايا الإيدز ورفع الوعي لدى المواطنين بخطورته وكيفية الوقاية منه، مشيراً إلى أن الفعالية إشتملت علي العديد من المناشط المهمة مواصلة للعمل الجاد لتكثيف التوعية والإرشاد حول مرض الإيدز.

من جانبها إستعرضت مدير برنامج مكافحة الإيدز بالشمالية الأستاذة علوية أحمد جبارة ما تم من برامج وفعاليات خلال الإحتفال باليوم العالمي لمكافحة مرض الإيدز اشتملت على يوم علاجي مجاني، عيادة متجولة، فحص طوعي محاضرات توعوية، وبرامج ثقافية.

وأشارت إلى أن إختيار أحد مراكز الإيواء بمدينة دنقلا لتنفيذ هذه الفعالية يأتي لإيمانهم بضرورة تكثيف برامج التوعية والتثقيف حول خطورة هذا المرض والوقاية منه..