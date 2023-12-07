والي الخرطوم يبحث أوضاع الأئمة والدعاة

بحث والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم مع مدير الإدارة العامة للشئون الدينية طارق عبد الله محمد الأوضاع العامة للشئون الدينية والقائمين عليها في ظل الحرب وأحوال الأئمة والدعاة . وتناول الإجتماع بالبحث دور الائمة والدعاة في هذه المرحلة المفصلية في التصدي للظواهر السالبة التي أفرزتها الحرب وآثارها على المواطن مثل ظاهرة استباحة دماء المواطنين وأعراضهم وممتلكاتهم وقصفهم وإجبارهم على مغادرة منازلهم وارتكاب جرائم تتنافى مع الأديان والأعراف والقوانين الدولية. وأمن اللقاء على ضروة أن يقوم الأئمة والدعاة بشرح ونبذ هذه الجرائم الخطيرة التي تهدد كيان المواطن وهي دخيلة وغريبة على المجتمع السوداني. كما تقرر تنظيم لقاء مع الائمة والدعاة في إطار مشروع نداء الخرطوم ضمن اللقاءات التي ابتدرها الوالي للوقوف على احوال المواطنين وأهمية تفقد أوضاع الأئمة والدعاة وطلاب الخلاوى. سونا

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