ما حدث في منجم ودبشارة بالقضارف وفي منطقة أم شديدة ينبغي أن يكون درساً لحكومة ولاية القضارف

ما حدث اليوم داخل البطانة يعتبر فشلاً ذريعاً وتقصيرُاً أمنياً مُريعاً تُسأل عنه وتُحاسب الأجهزة الأمنية بولايات نهرالنيل ..الخرطوم وولاية القضارف ..

• في ولاية القضارف دنّست عصابات التمرد صباح اليوم منطقة ودبشارة والتي تضم أكبر مناجم الذهب بالبطانة حيث يشتغل بالتعدين الأهلي آلاف مؤلفة من المواطنين ..

• دخل المتمردون هذه المنطقة ..روّعوا العاملين .. نهبوا وسرقوا ماخفّ وثقل وزنه من ذهب وأموال ..

• هذه المنطقة تقع علي بعد60 كيلومتراً من مدينة الصُباغ حيث رئاسة محلية البطانة والتي بَحّ صوت المخلصين من مواطنيها والذين طالبوا الأجهزة الأمنية بولاية القضارف لمعالجة ومحاصرة (الانفلات الأمني) في عمق البطانة والتي تشهد منذ فترة تنامي سرقات الأنعام والعربات ..

• ماحدث اليوم في منجم ودبشارة بالقضارف وفي منطقة أم شديدة ينبغي أن يكون درساً لحكومة ولاية القضارف التي استسهلت التحذير الذي أطلقه أهل البطانة وتجاهلت سلطات الولاية مناشدة المواطنين حتي دخل المتمردون أراضي رئاسة محلية البطانة ..

• ليست هنالك جهة تحدد للأجهزة الأمنية كيف تتعامل أمنياً وعسكرياً في منطقة واسعة ومكشوفة مثل البطانة .. ومع هذا فإن عجز القادرين علي التمام مُحزن .. ومؤلم ..

• وفي القضارف قال الناس نُصحهم بمنعرج اللوا .. واليوم استبان النصح ..ضحي ودبشارة ..

• أقرع الواقفات ياوالي القضارف .. الجَّفَلَن خلّهِن ..

الكاتب/ عبد الماجد عبد الحميد