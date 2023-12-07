حركة العدل والمساواة السودانية: الحركة ليست في حاجة لأن يوفر لها الآخرون العتاد فهي تملك وتعلم كيف تدبر أمرها في هذا الشأن

قالت حركة العدل والمساواة السودانية السودانية بأنها تكذب ما تتداوله وسائط التواصل الاجتماعي حول تلقي الحركة معدات حربية صادرتها القوة السودانية التشادية المشتركة وتؤكد ان ما يتداول انما هي امتداد للاستهداف الممنهج و الأكاذيب التي درج عليها جهات نعلمها ضد الحركة.

تجدد الحركة موقفها الثابت حول حماية المدنيين ومقدراتهم واي استهداف من اي جهة ستتصدي لها الحركة وكل الشرفاء من أبناء الوطن وقوى الكفاح المسلح بكل قوة وجسارة.

الحركة ليست في حاجة لان توفر لها الآخرون العتاد فهي تملك وتعلم كيف تدبر أمرها في هذا الشأن.

هذه المعلومات قصد بها التضليل و نعلم الغرض من هذه الفبركات.

ناسف للمواقف المخزية لبعض الذين كانوا في يوم ما بين صفوف النضال واليوم يصطفون مع من يسلبون المواطنين أموالهم و بيوتهم وتدفن الأبرياء أحياء.

حركة العدل والمساواة السودانية وقيادتها اعتادت على مثل هذه الحملات وهؤلاء الذين يتخفون خلف سواتر خيباتهم و يعلمون ذلك جيدا وهم ليسوا بدرجة من الجرأة والشجاعة لمجاراة الحركة في الفضاء وفي الضوء.

حركة العدل والمساواة السودانية

‏justice & Equality Movement Sudan (JEM)