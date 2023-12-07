اتحاد جدة يخسر بثلاثية من ضمك قبل المونديال

استمرت معاناة اتحاد جدة على المستوى الدفاعي، في مبارياته الأخيرة في دوري روشن السعودي للمحترفين، قبل بدء مشواره في مونديال الأندية.
وتأخر فريق اتحاد جدة أمام مضيفه ضمك بنتيجة 1-3، مساء اليوم الخميس، في الجولة 16 من عمر البطولة المحلية.وتلقى العميد، صدمة قوية في الدقيقة 15، بإصابة مدافعه لويس فيليبي وخروجه بشكل اضطراري للإصابة، وعوضه مهند الشنقيطي.
وفشل دفاع اتحاد جدة في الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة الثامنة على التوالي في الدوري السعودي للمحترفين، بعدما اهتزت شباكه أمام أهلي جدة والتعاون والحزم والشباب وأبها والاتفاق والخليج وضمك.
كووورة
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