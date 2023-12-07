الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أمير من آل سعود

السعودية أعلن الديوان الملكي السعودي، الخميس، وفاة أمير من أصحاب السمو الملكي في العائلة الحاكمة. وقال بيان للديوان الملكي، نقلته وكالة الأنباء الرسمية “واس”، الخميس، إن “صاحب السمو الملكي الأمير / طلال بن عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، انتقل إلى رحمة الله وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم غد الجمعة.” الديوان الملكي السعودي

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