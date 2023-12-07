نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار يتسلم توصيات ملتقى حكام الاقاليم وولاة الولايات

تسلم نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الأستاذ #مالك_عقار_إير توصيات ملتقى حكام الاقاليم وولاة الولايات الذى أختتم اعماله اليوم بالقضارف بحضور عدد من الوزراء الإتحاديين وولاة الولايات.

شددت توصيات الملتقى على ضرورة تكثيف الجهود لبناء وغرس الروح الوطنية في الشعب السوداني والعمل على تقوية الوحدة الوطنية و أهمية أحكام التنسيق الأمني بين المركز والولايات و سيادة حكم القانون وبسط الأمن وتحقيق هيبة الدولة منعاً للتهريب وقفل المنافذ والمداخل المستهدفة لمنع أى تسلل للقوات المتمردة إلى المدن والولايات الآمنة.

كما أكدت التوصيات أهمية رفع حالة الاستعداد و التأهب القصوى بالمرافق الاستراتيجية والخدمية ، وتأمين حقول ومنشأت البترول و تأمين المعابر مع دول الجوار ومراجعة المستندات والأوراق الثبوتية بعد الحرب وتكثيف الرقابة على تنظيم حركة وضبط اللأجئين والهجرة غير الشرعية داخل البلاد

وفي مجال القطاع الإقتصادي أمنت التوصيات على استمرار سياسات استقرار الصرف وخفض معدلات التضخم والعمل على توفير مقومات الحياة وزيادة إنتاج المعادن والذهب ومنع فرض الرسوم والجبايات على الصادرات والاستمرار فى تطوير قطاع التعدين.

كما أوصى الملتقى في مجال قطاع التنمية الاجتماعية والثقافية الإهتمام برعاية ودعم برامج الصحة الوقائية و توفير الأدوية والمعدات الصحية وتوطين العلاج بالداخل خاصة الأمراض الحرجة وتقييم النظام الصحى بالولايات بالتنسيق مع وزارة الصحة الاتحادية وتقوية وتطوير الأجهزة الإعلامية ونشر ثقافة الاستثمار فى الولايات.

إعلام مجلس السيادة الانتقالي