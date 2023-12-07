عودة خدمة التأمين الصحي بمستشفى مدني التعليمي

أعلن الدكتور فخر الدين علي يس مدير صندوق التأمين الصحي فرع ولاية الجزيرة عودة الخدمة الطبية بمستشفى مدني التعليمي .

وأشار خلال الإجتماع المشترك مع إدارة المستشفى بحضور الدكتور طارق العجوة مدير الطب العلاجي بوزارة الصحة إلى أن عودة الخدمة في الوقت الراهن تشمل خدمة العمليات لتقليل الإنفاق .

وعزى تراجع الخدمات بالمستشفيات للراهن الأمني والإقتصادي كاشفاً عن خطة إدارته الرامية للتوسع في تقديم المستوى الثاني للخدمة بالمستشفيات الريفية والمستشفيات التعليمية بحواضر المحليات تدريجياً وفق الموارد المتاحة .

وأقر بالصعوبات التي تواجه تمويل الخدمات الطبية في ظل تراكم مديونيات التأمين الصحي على شركاء التمويل مشيراً لتحميل المريض 25% من تكلفة الخدمة لضمان إستقرار الخدمة شاكراً الجهود التي قادتها رئاسة فرع الصندوق ووزارة المالية الإتحادية لتوفير تمويل الخدمة المباشرة وتسير الخدمة غير المباشرة بعدد محدود من المستشفيات الريفية.

من جانبه رحب مدير الطب العلاجي بالعودة الجزئية لخدمات التأمين الصحي في ظل الجهود التي تقودها الوزارة لتوفير الخدمة للمواطن باقل تكلفة .