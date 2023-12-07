بالصور.. شرطة ولاية سنار تجدد التزامها لنداء الوطن

أكد اللواء شرطة د/ طارق الريح محمد الطيب مدير شرطة ولاية سنار التزام شرطة الولاية وتمسكها بتلبية نداء القائد الاعلى للقوات المسلحة بإعلان الاستنفار بولايات البلاد المختلفة.

وكشف في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة عن طبيعة التناغم والانسجام الذى تعمل به الادارات الأهلية والنظارات تحت طائلة الشرطة باعتبارهم جزءاُ اصيلا فى المنظومة الأمنية عبر الشراكات والمبادرات، فضلاُ عن استنهاض الشرطة المجتمعية بتدريب وتجهيز عدد (1200) مجنداً للمشاركة فى معركة الكرامة وتعزيز الامن الداخلي.

وفى ذات الصدد اوضح قائد معسكرات الشرطة المجتمعية جاهزية القوات من حيث البرامج التدريبية المقررة مشيراً للترتيبات الجارية لانطلاقة العمل الخلوى تمهيداً لمشاركتهم فى العملية الامنيةبالولاية وأشار إلى أن هذا العمل يأتي برعاية كريمة من مدير شرطة ولاية سنار.

المكتب الصحفي لشرطة السودان