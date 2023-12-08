لفتت الفنانة السودانية المعروفة أفراح عصام, أنظار جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد ظهورها في إطلالة مبهرة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت نجمة برنامج أغاني وأغاني ويلا نغني, في الصورة التي قامت بنشرها بنيولوك جديد. الصورة حصلت على تفاعلات واسعة من قبل الجمهور والمتابعين, وعلق محبي الفنانة أفراح عصام, مؤكدين أن إطلالة شبيهة بإطلالة نجمات السينما الهندية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة.. الفنانة أفراح عصام تبهر المتابعين بإطلالة تظهر فيها ملفتة والجمهور يشبهها بحسناوات السينما الهندية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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