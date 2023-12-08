مفاجأة غير سعيدة للمقبوض عليهم في قضايا السكر والزيت والأرز

قررت النيابة العامة المصرية إحالة كل من توافرت ضدهم الأدلة في وقائع بيع السلع الاستراتيجية مثل السكر والزيت والأرز الي المحاكمة الجنائية العاجلة. وقررت النيابة العامة النيابة العامة تسليم خمسمائة وتسعين طنًا من السكر وسلع أخرى للجهات التابعة لوزارة التموين لبيعها للمواطنين بالسعر الرسمي وجاء ذلك في في إطار ما تبذله أجهزة الدولة من جهودٍ رامية إلى التصدي لجرائم بيع السلع الاستراتيجية في السوق السوداء. صدى البلد

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