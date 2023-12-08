خالد عمر يوسف: نحتاج إلى مراجعات حقيقية للوثيقة الدستورية واتفاق جوبا والاتفاق الإطاري

قال القيادي في قوى الحرية والتغيير “المجلس المركزي” خالد عمر يوسف: مع واقع الحرب الجديد نحتاج إلى مراجعات حقيقية للوثيقة الدستورية واتفاق جوبا والاتفاق الإطاري للوصول إلى صيغة تعالج جذور الأزمة وتوحد السودانيين. الشرق للأخبار

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