حكومة سنار واليونيسف تبحثان ترقية الخدمات الاساسية بالولاية

رأس ممثل والي سنار الأستاذ عبد العظيم ابوضراع أمين عام حكومة ولاية سنار الاجتماع الموسع مع منظمة اليونيسف برئاسة نائب المدير القطري للمنظمه وبحضور وزراء حكومة ولاية سنار والمدراء التنفيذيين بالمحليات، حيث ناقش الاجتماع اربعه اوراق شملت الصحة المياه الرعاية الاجتماعية والحمايه والتعليم .

حيث تم استعراض الأوضاع في القطاعات الأربعة ومؤشراتها، فقدم د.ابراهيم العوض احمد يوسف وزير الصحه والتنميه الاجتماعيه مؤشرات قطاع الصحة مستعرضا التحديات بالتركيز على مرتكزات النظام الصحي .

فيما دعا امين عام حكومة ولاية سنار عبدالعظيم أبوضراع، دفتح مكتب لمنظمة اليونيسف بالولاية، مستعرضا التحديات التي تواجه الولاية في القطاعات الاربعه المستهدفة من منظمة اليونيسيف .

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من جهته أكد وزير التربيه والتوجيه المكلف بسنار بابكر محمد سرالختم أن التحدي الأكبر هو فتح المدارس، مشيرا إلى ان عدد (٥٤) مدرسه بولاية سنار هي مراكز للإيواء، مطالبا منظمة اليونيسف بالمساعدة في إيجاد إيواء وغذاء للمتأثرين من أحداث الحرب بالخرطوم .