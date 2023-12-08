الشواني: ما يحدث في السودان دليل واضح على فساد المنظومة الغربية

قال هشام الشواني بأن معركتنا الحالية هي معركة للكرامة الوطنية ولليقظة الشاملة وللوعي الصحيح بالذات في هذا العالم الظالم. وأن ما يحدث في السودان دليل واضح على فساد المنظومة الغربية. الجزيرة – السودان

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