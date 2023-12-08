إبادة 730 كيلو فراخ منتهية الصلاحية وتالفة تم ضبطها بمدني

أبادت الفرق الفنية بلجنة شؤون المستهلكين بولاية الجزيرة مساء أمس 730 كيلو من الفراخ منتهية الصلاحية وتالفة تم ضبطها بثلاجات داخل مدينة مدني وذلك بعد إجراء الإختبارات عليها. وأعلن المهندس عادل محمد محمد أحمد الطاهر مدير المواصفات والمقاييس بولاية الجزيرة رئيس لجنة شؤون المستهلكين بالولاية في تصريح لسونا إستمرار عمليات الإبادة لجميع المنتجات الفاسدة لخطورتها على المستهلك داعياً المستهلكين لضرورة التبليغ الفوري في حالة وجود تغييرات في المنتجات. سونا

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