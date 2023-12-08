الناطق الرسمي: القوات المسلحة جيش وطني عريق ذو عقيدة عسكرية راسخة يحترم القانون الدولي الإنساني

الجيش السوداني - الناطق الرسمي قال الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة السودانية بأن القوات المسلحة جيش وطني عريق ذو عقيدة عسكرية راسخة يحترم القانون الدولي الإنساني ولا يمكن أن يرتكب جرائم الحرب كالمليشيا المتمردة الإرهابية التي تمارس التطهير العرقي إضافة لسجلها الأسود في جرائم الحرب. مكتب الناطق الرسمي للقوات المسلحة

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