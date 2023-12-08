مكافحة المخدرات بالجزيرة تضبط متهم بحوزته (410) رأس حشيش

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة حنتوب محلية شرق الجزيرة من ضبط متهم بحوزته (410)قندول حشيش. وتفيد متابعات المكتب (الصحفي للشرطة) بأنه فور تلقي المعلومة تحرك تيم ميداني متخصص وبعد الرصد والمتابعة تمكن من ضبط المتهم وبحوزته الحشيش وتبين انه من معتادي الاجرام واحد نزلاء السجون الهاربين . تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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