الدوري السعودي.. الهلال يعزز صدارته بعبور الطائي

حقق الهلال فوزا مهما أمام نظيره الطائي (2-1)، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة ال16 بدوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل أهداف الزعيم، سالم الدوسري وألكسندر ميتروفيتش في الدقائق 20 و30 على التوالي، فيما قلص طارق حامد النتيجة للطائي في الدقيقة 45+5.

وعزز الهلال صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، ب44 نقطة، فيما يحتل الطائي المركز ال12 ب17 نقطة.وتألق حارس الطائي في الدقيقة 57 ونجح في التصدي لتسديدة قوية من سافيتش ليحرم الهلال من هدف محقق.

وشهدت الدقيقة 78 كرة عرضية على رأس ميتروفيتش، الذي سدد كرة مرت بجوار المرمى، ثم انتهت المباراة بفوز الزعيم (2-1).

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