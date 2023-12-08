بلوزداد يفرض التعادل على الأهلي المصري في عقر داره

فرض شباب بلوزداد الجزائري التعادل دون أهداف على الأهلي المصري مساء يوم الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

رفع الأهلي رصيده بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر إلى 5 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، وخلفه شباب بلوزداد بقيادة مدربه البرازيلي ماركوس باكيتا (4).المباراة في مجملها جاءت هادئة، ودفع الأهلي ثمن إهدار الفرص أمام المرمى الجزائري، بينما أجاد بلوزداد دفاعيا بشكل مميز.

بدأ الأهلي المباراة مستحوذا على الإيقاع بعدة تمريرات وأرسل علي معلول كرة عرضية أنقذها المدافع أشرف بودرامة ، وتألق مبولحي في إبعاد تصويبة قريبة من كهربا.

أضاع الأهلي فرصة خطيرة عن طريق رامي ربيعة برأسية فوق العارضة ثم فاصل من التصويبات من الشحات وكهربا ، وحاول بن عيادة بكرة عرضية ولكن بلا خطورة.

أنقذ الشناوي كرة بينية من جانب شباب بلوزداد بتمريرة سريعة لم يدركها وامبا ، وأبعد مبولحي محاولة سريعة من جانب بيرسي تاو ثم خطأ فادح من المدافع معاذ حداد استغله حسين الشحات ومرر إلى كهربا ولكن الدفاع الجزائري أبعدها ببراعة.

وأشرك الأهلي 3 تبديلات بمشاركة طاهر محمد طاهر وكريم فؤاد وأنطوني موديست على حساب كهربا وأفشة والشحات ، وأهدر إسحاق بوصوف محاولة قريبة ردتها العارضة.وأشرك الفريق الجزائري اللاعب مروان زروقي بدلا من عبد الرحمن مزيان ، وطالب الأهلي بضربة جزاء بداعي لمسة يد ضد لاعب بلوزداد بينما أمسك مبولحي كرة عرضية أهلاوية.

وانطلق زروقي في هجمة معاكسة سريعة من بلوزداد مع نهاية اللقاء بالتعادل بين الفريقين.

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