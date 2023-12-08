حملات للتوعية الصحية بمراكز النازحين بالفاشر

بدأت منظمة “ساحل سودان” وإدارة الطوارئ الصحية التابعة لوزارة الصحة بولاية شمال دافور اعتبارا من اليوم “الجمعة” في تنفيذ عدد عشر حملات للتوعية الصحية واصحاح البيئة في عدد عشرة مراكز لإيواء النازحين بالفاشر حيث تمتد الحملة لمدة عشرة أيام.

وقال مدير منظمة “ساحل سودان” بالولاية المهندس الهادي يحيي آدم خلال مخاطبته انطلاقة تلك الحملات بالمدرسة الجنوبية المتوسطة للبنين التي تأوي إعداد كبيرة من الأسر النازحة أن تنفيذ هذه هذه الحملات يجئ انطلاقا من الأدوار الوطنية التي تضطلع بها المنظمة تجاه المواطنين الذين شردوا أو تضرروا من الحرب.

واستعرض مجالات عمل المنظمة خاصة فيما يتصل بإدارة الموارد الطبيعية المتمثلة فى المياه والزراعة والثروة الحيوانية، بجانب اهتمامها بقضايا البيئة، مضيفا أن المحافظة على حياة النازحين والمتضررين من الحرب في الجوانب البيئية تمثل أولوية قصوى لمنظمته،.

واعلن في هذه الصدد بأن منظمته قد تحصلت على التمويل اللازم لتنفيذ العديد من تلك الأنشطة، مشيرا إلى أن حملات التوعية الصحية واصحاح البيئة ستشمل عدد عشرة مراكز لإيواء النازحين بمدينة ألفاشر خلال الأيام العشرة القادمة.

من جهتها ثمنت مدير إدارة الطواري الصحية بوزارة الصحة بالولاية ماجدة عبدالله خلال مخاطبتها انطلاقة الحملات الإدوار التي ظلت تضطلع بها منظمة “ساحل سودان” تجاه توفير المعينات اللازمة للنازحين الذين شردتهم الحرب من بعض مناطق الولاية إلى الفاشر، واصفة تلك الأدوار بأنها رائدة ومقدرة لأنها افردت حيزا مقدرا من الجهود تجاه توعية النازحين صحيا.

وأضافت أن تنفيذ برامج التوعية الصحية المجتمعية تعد من البرامج المستمرة التي تنفذها وزارة الصحية بهدف تغيير السلوك المجتمعي نحو الأفضل، ولمواجهة المهددات الصحية التي تنشأ أثناء الحروب، مشيرة إلى أن ظهور حالات الإصابة بالكوليرا ببعض الولايات تعد من المؤشرات الخطيرة التي ينبغي التصدي لها حتى لاتنتشر.

ودعت المنظمات الوطنية والدولية إلى أن تحذو “ساحل سودان” لتنفيذ المزيد من برامج التوعية الصحية وسط النازحين للمحافظة على صحتهم وصحة المجتمعات من حولهم.