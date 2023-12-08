بوتين يترشح لرئاسة روسيا في انتخابات 2024.. وتحذيرات من “التلاعب”

كشفت وكالة تاس الروسية للأنباء، الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن أنه سيرشح نفسه لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، في خطوة قد تبقيه على رأس الحكم حتى عام 2030 على الأقل.

وحدد البرلمان الروسي، الخميس، يوم السابع عشر من مارس 2024، لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويستطيع بوتين (71 عاما) بموجب الإصلاحات الدستورية التي نسقها بنفسه، الترشح لفترتين إضافيتين، كل منهما 6 سنوات، بعد انتهاء ولايته الحالية العام المقبل.

وفي أعقاب فرض رقابة صارمة على النظام السياسي في روسيا، أصبح فوز بوتين في الانتخابات شبه مؤكد، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

وأودعت الشرطة المعارضين البارزين – الذين يمثلون التحدي الحقيقي لبوتين في الانتخابات – السجن أو اضطرتهم للعيش خارج البلاد، كما حظرت السلطات معظم وسائل الإعلام المستقلة.

ونقلت وكالة “فرانس برس”، الجمعة، أن اللجنة الانتخابية الروسية قررت تخصيص 3 أيام للتصويت خلال فترة تمتد من 15 إلى 17 مارس 2024، في ترتيب يزيد من مخاطر “تزوير الانتخابات”، وفقاً لمنتقدي الكرملين.

وقالت اللجنة الانتخابية في بيان، إنها “وافقت على فترة تصويت لمدة 3 أيام للانتخابات الرئاسية الروسية”، خلال الدورة الأولى التي ستُجرى في الفترة من 15 إلى 17 مارس.

ويؤكد مراقبون ومعارضون، وفق “فرانس برس”، أن الانتخابات في روسيا “تشوبها مخالفات خطيرة”، موضحين أن المرشحين المستقلين “ليس لديهم أية فرصة للفوز”.

وكانت السلطات الروسية قد أشارت إلى أن التصويت على مدى عدة أيام، هو وسيلة “للحد من خطر العدوى أثناء جائحة كورونا”، لكن تم الحفاظ على هذا الإجراء منذ ذلك الحين خلال العديد من الانتخابات الوطنية والإقليمية.

وأشارت فراس برس إلى أن المعارضة، ترى أن هذه الطريقة “تجعل من السهل أكثر التلاعب ببطاقات الاقتراع، لأنه لا يتم فرزها على الفور في يوم التصويت، بل الاحتفاظ بها لمدة 3 أيام”.

ومنذ اعتماد الإصلاح الدستوري المثير للجدل في خضم الجائحة عام 2020، أصبح متاحا لبوتين، الذي وصل إلى السلطة عام 2000، إمكانية البقاء في الكرملين حتى عام 2036.

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