التقى مدير شرطة ولاية شمال كردفان اللواء شرطة د. عبدالله عبدالرحمن عبدالله ادم بمكتبه وفد مبادرة تجمع ابناء ولاية شمال كردفان للتنمية برئاسة الاستاذ الكوتش بسطاوي تاج الدين رئيس المبادرة بالولاية والاستاذ يس جعفر العاص الامين العام للمبادرة الاستاذ الدرامي والمسرحي موسي شيخ الربع. رئيس مبادرة تجمع ابناء ولاية شمال كردفان للتنمية قدم تنوير شاملاً عن تكوين الجسم بالولاية واهدافه وبرامجه التي تشتمل علي محاور التربية والتعليم والصحة وحل مشكلة المياه والتوعية والارشاد واستثمار طاقات الشباب وتوجيهها لتحقيق التنمية المستدامة ، مشيداً بالدعم والاسناد الكبير الذي ظلت تقدمة شرطة الولاية للمبادرة في كافة برامجها ، متمنياً لمدير شرطة الولاية التوفيق والسداد في مهامه. الامين العام لمبادرة نظافة وتجميل وتشجير مدينة الابيض الاستاذ يس جعفر العاص قدم تنويراً عن التدخلات التي تمت للمبادرة بمدينة الابيض منذ تكوينها وتنفيذها لحملات النظافة التي انتظمت عدد كبير من احياء مدينة الابيض ومستشفى الابيض التعليمي ودعم العمل بمركز الجميح لغسيل الكلى والتنسيق والترتيب للعمليات العلاجية التي تشمل كافة التخصصات الطبية المختلفة ومبادرة كسوة الشتاء للاسر المتضررة من تداعيات الحرب بتوفير البطاطين الدفايات بجانب التعاون مع حكومة المحلية ومنظمات المجتمع المدني لتنفيذ كافة البرامج الخاصة بتحقيق التنمية المستدامة بالمدينة والمحلية والولاية واهتمام المبادرة بالثقافة والفنون والدراما. مدير شرطة ولاية شمال كردفان رحب بوفد المبادرة مؤكداً على اضطلاع شرطة الولاية بكافة مهامها لتحقيق مزيداً من الامن والامان والاستقرار بربوع الولاية مشيراً لدعمه واسناده لبرامج المبادرة شاكراً الوفد على الزيارة ، مؤكداً على الدور الكبير لمنظمات المجتمع المدني في احداث التنمية ومساعدة الحكومة في تنفيذ برامجها وسط المجتمعات وان ابوابه مشرعة لكافة المنظمات بالولاية التي تخدم قضايا انسان الولاية. المكتب الصحفي لشرطة السودان

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. مدير شرطة ولاية شمال كردفان يلتقي وفد مبادرة تجمع ابناء ولاية شمال كردفان للتنمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.