البرهان يتوجه إلى جيبوتي للمشاركة في قمة الإيقاد

توجه رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم إلى جيبوتي للمشاركة في الدورة غير العادية الحادية والأربعين لجمعية رؤساء الدول والحكومات التابعة للإيقاد التي تستضيفها مدينة جيبوتي اليوم. وكان في وداعه بمطار بورتسودان الدولي عضو مجلس السيادة الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر والأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف وعدد من السادة الوزراء. ويرافق رئيس المجلس خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق. سونا

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