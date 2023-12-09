ضبط 40 شاحنة جلود خام في طريقها لغرب افريقيا

تم ضبط 40 شاحنة جلود خام بولاية النيل الابيض في طريقها للصادر لغرب افريقيا. جاء ذلك في إطار سعي وزارة التجارة والتموين لضبط عملية الصادرات السودانية للاستفادة القصوى منها في توفير موارد للبلاد وذلك بالتعاون مع الأجهزة الرقابية وبعد ورود معلومات مؤكدة للسيد/ الفاتح عبدالله يوسف وزير التجارة والتموين تفيد بأن هنالك عددا كبيرا من الشاحنات المحملة بسلعة الجلود الخام بمدينه كوستي ومدينة تندلتي بولاية النيل الأبيض يتراوح عددها حوالي 40 شاحنة في المدينتين في طريقها لغرب افريقيا دون مستندات رسمية تؤيد عمليه الصادر. وباتصال مباشر من السيد الوزير بسلطات ولاية النيل الأبيض تحرك تيم مكون من مباحث التموين بالولاية وبمتابعة مندوب مكتب وزارة التجارة بالولاية. تمكن التيم من توقيف الشاحنات وبعد الفحص اتضح ثبوت المخالفات وان الشاحنات في طريقها إلى غرب أفريقيا كسلعة معدة للصادر دون مستند يؤيد ذلك مما يعتبر ذلك مخالفة صريحة لقانون التجارة لسنة ٢٠٠٩ وهدر لموارد البلاد وسيتم تقديم الجناة للسلطات العدلية بالولاية. سونا

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