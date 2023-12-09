مساعدات إنسانية من الهلال الأحمر القطري للمتضررين بالشمالية

دشن الهلال الأحمر القطري بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية ومفوضية العون الإنساني بالولاية الشمالية وبالشراكة مع جمعية الهلال الأحمر السوداني توزيع مواد غذائية وغير غذائية بالولاية الشمالية، تستهدف المتضررين من الحرب في مديني دنقلا وأرقو.
وخصصت هذه المساعدات للنازحين في مراكز الإيواء وفئات المعلمين والإعلاميين والكوادر الطبية ومراكز الأشخاص ذوي الإعاقة وهي عبارة عن مواد غذائية أساسية، تشمل السكر وزيت الطعام والأرز والعدس والدقيق، تكفي الأسرة لمدة أسبوعين.
وقال الدكتور صلاح دعاك رئيس مكتب الهلال الأحمر القطري في السودان إن المساعدات التي تم توزيعها عبارة عن 600 سلة غذائية و350 سلة غير غذائية من جملة 3000 سلة غذائية واكثر من 1000 سلة غير غذائية تم تدشين توزيعها في بورتسودان وسيتم توزيعها في أربع ولايات.
وأضاف ان الهلال الاحمر القطري يستهدف مساعدة هذه الشرائح لوضعها الخاص في المجتمع مؤكدا أن هذه المساعدات تأتي ضمن مشروع متعدد القطاعات لمساعدة المتضررين من الحرب في السودان الذي ينفذه الهلال الأحمر القطري، مشيرا إلى أنه وضمن نفس المشروع سيتم في الأسبوع المقبل توزيع مواد مماثلة للنازحين في ولاية نهر النيل.
يذكر أن الهلال الأحمر القطري كان من أوائل المنظمات التي بادرت بتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين منذ بداية الحرب عبر جسر جوي قطري حيث استطاع الوصول إلى 12 ولاية وتقديم المساعدات الطبية والصحية والغذائية العاجلة للمتضررين في تلك الولايات.
سونا
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