سلفا كير يلتقي حمدوك ويبحث معه جهود إحلال السلام في السودان

قالت رئاسة جمهورية جنوب السودان بأن الرئيس سلفا كير ميارديت التقى رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك وبحث معه جهود إحلال السلام في السودان. – لقاء سلفا كير بحمدوك ركز على إمكانية إيجاد تسوية سلمية للأزمة الحالية في السودان. الشرق للأخبار

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