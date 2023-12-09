قال الدكتور أحمد هارون بأن النتيجة الطبيعية للشخص المتربي على القيم والأصول هي تحمل ضريبة التربية والأصل والأخلاق. وأضاف “احمد هارون” المعالج النفساني، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم النفسية، بأن الذي تراه بعينك مهم، لكن الذي تراه بقلبك أهم. شاهد بالفيديو حديث أحمد هارون: الخرطوم – “أخبار الخليج 365”



كانت هذه تفاصيل خبر أحمد هارون: هل أنت مستعد تتحمل ضريبة تربيتك وأصلك وأخلاقك؟! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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