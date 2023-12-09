مالية النيل الأبيض تعلن تقديم تسهيلات للمستثمرين في الصناعات التحويلية

أعلنت الأستاذة فاطمه الحاج الطيب وزير المالية والاقتصاد والقوي العاملة المكلف بولاية النيل الأبيض عن تقديم الولاية لكافة التسهيلات للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال للإستثمار في مجال الصناعة والاستفادة من المنتجات الزراعية الكبيرة في مجال الصناعات التحويلية.

وقالت وزير المالية في تصريح لـ(سونا) عقب زيارتها التفقدية لعدد من مصانع الزيوت بمدينة تندلتي وغرابيل السمسم وقشارات الفول السوداني، برفقة الاستاذ هشام الشيخ المدير التنفيذي لمحلية تندلتي، قالت “أن الولاية ستعمل على تذليل كافة العقبات لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإتاحة الفرصة لقيام مصانع جديدة للصناعات التحويلية” .

كما وعدت بمعالجة المشاكل التي تواجه القطاع الصناعي وتوفير الخدمات في المناطق الصناعية.

وأشارت إلى أن مدينة تندلتي مؤهلة لتصبح مركزا لصناعة الزيوت والطحنية بحكم موقعها الجغرافي الواقع في إنتاج المحاصيل الزيتية.

وجددت الوزيرة الدعوة للمستثمرين لإعادة النظر في تمركز رؤوس الأموال والهجرة العكسية للولايات عقب الاحداث الأمنية الجارية بالخرطوم.

وفي ذات السياق رحب الاستاذ هشام الشيخ المدير التنفيذي لمحلية تندلتي بالتجار والمصدرين والمستثمرين الذين وفدوا إلى محلية تندلتي من ولايات الخرطوم وكردفان، وقال إن الأبواب مفتوحه لتقديم كل التسهيلات لحركة الصادر والبيع والشراء للمنتجات الزراعية.