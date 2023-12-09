النصر يغسل أحزان الديربي برباعية أمام الرياض

تجاوز النصر أحزانه إثر السقوط على يد غريمه الهلال، وضرب ضيفه الرياض برباعية مقابل هدف، على ملعب “الأول بارك” مساء الجمعة في ديربي عاصمي جديد ضمن الجولة 16 من دوري روشن السعودي للمحترفين.ويأتي انتصار اليوم بعد خسارة النصر أمام الهلال يوم الجمعة الماضي بثلاثة أهداف دون رد في قمة الجولة 15.

النصر، الذي خاض المباراة بقميصه الثالث أبيض اللون، رفع رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني، ليعيد فارق النقاط السبع مع المتصدر الهلال، الذي انتصر بدوره على الطائي 2-1 في وقت سابق اليوم.وحقق “العالمي” انتصاره رقم 12 هذا الموسم، مقابل تعادل واحد، و3 هزائم.

في المقابل، تجمد رصيد الرياض، العائد هذا الموسم إلى دوري المحترفين، عند 16 نقطة في المركز 14 بجدول ترتيب المسابقة.

وتوقفت سلسلة اللا هزيمة للرياض عند 3 مباريات (فوز وتعادلان)، بعد أن تلقى هزيمته الثامنة منذ بداية الموسم.

سجل رباعية النصر كريستيانو رونالدو، وأوتافيو، وأندرسون تاليسكا (هدفان) في الدقائق 31، و45+3، و67، و90+4 على الترتيب.بينما جاء هدف الضيوف الوحيد بتوقيع أندريه جراي في الدقيقة 68.

وكاد النصر يتقدم قبل اكتمال الدقيقة الأولى، إذ لعب أندرسون تاليسكا كرة عرضية حولها ماني إلى الشباك، لكن الحكم رفض احتساب الهدف بداعي تسلل المهاجم السنغالي.واصل النصر ضغطه وهدد مرمى الرياض بأكثر من فرصة خطيرة في ربع الساعة الأولى.

وسدد رونالدو كرة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، اصطدمت بيد مدافع الرياض، الذي كان وافقًا داخل المرمى، وسط جدل حول ما إذا كانت الكرة عبرت خط المرمى، وما إذا كانت اصطدمت بيد اللاعب عن عمد.وانفجر رونالدو غضبًا في وجه الحكم بعدما رفض احتساب شيء بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

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