مستشفى تندلتي: ازدياد حالات التردد وتوسع في الخدمة الطبية

كشف الدكتور عامر السيد علي المدير العام لمستشفى تندلتي بولاية النيل الأبيض عن ازدياد حالات التردد اليومي للمرضى حيث يتم استقبال أكثر من ٣٠٠ حالة يوميا مقارنة بأقل من ٥٠ حالة قبل الحرب، وأشار لتوسع الرقعة الجغرافية التي يغطيها المستشفي لطالبي الخدمات الطبية بمناطق الرهد وأم روابة وود عشانا وابو جبيهه بسبب الأوضاع الأمنية.

وقال الدكتور عامر السيد المدير العام لمستشفى تندلتي في تصريح لـ(سونا) إن المستشفى يوفر الخدمة العلاجية على مستوى الطبيب العمومي والاختصاصي في تخصصات النساء والتوليد والباطنية والأطفال وجراحة العظام، كما يقدم خدمات علاج مصابي القوات المسلحة.

وأشار إلى ان المستشفى بدأت في تقديم حزمة إضافات نوعية من خلال استيعاب الكوادر الطبية الوافدة والتي شكلت نقلة حقيقية ومن أبرز الاختصاصين المستر محمد هارون مدير مستشفى الفاشر والذي ساهم في أجراء عمليات جراحية كبير تجرى يوميا بالمستشفى تطبيق فعلي لتوطين العلاج وتأسيس لقسم الجراحة العامة بالمستشفى.

واستعرض المدير العام لمستشفى تندلتي الجهود المبذولة لتهيئة بيئة العمل من أجل جعل هذه المستشفى تعليمي ليستوعب نواب الاختصاصيين وأطباء الامتياز.